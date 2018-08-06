В пензенских «Буртасах» стартовал турнир по гандболу среди юношей

В Пензе во дворце спорта «Буртасы» стартовали игры по гандболу среди юношей в рамках IV летней Спартакиады молодежи России (0+). Турнир открылся поединком сборных Москвы и Челябинской области.

Первый матч - и сходу непростой соперник. Так сборная Челябинской области отозвалась о соперниках из Москвы. Столичная команда считается одним из главных фаворитов на победу в турнире.

«Московская область, Москва, Краснодарский край - довольно сильные команды, наиболее хорошо подготовлены. Их спортивные школы более развиты, чем в других регионах», - сказал главный судья соревнований Геннадий Очеретин.

Москвичи начали демонстрировать свое мастерство с первых минут матча. Треть тайма столичные спортсмены с легкостью обходили защиту сибиряков, раз за разом отправляя мяч в их ворота. Лишь к 11-й минуте сборная Челябинска смогла ответить вторым голом. К тому времени на счету московской команды было уже четыре очка.

Весь первый тайм сборная Челябинска выступала в роли догоняющей. На перерыв команды ушли с разницей в три мяча в пользу столичных спортсменов. Сибиряки признались, что противопоставить москвичам им практически нечего. На турнир они приехали скорее получать игровой опыт, нежели побеждать.

«Мы не могли забить, плюс ребята друг к другу притираются, у нас не было никаких сборов, играем с «чистого» листа. В команде - 11 человек из Челябинска, трое из Снежинска. Играют в таком составе всего пять дней» - рассказал главный тренер команды Челябинской области Алексей Павельев.

У команды из столицы за плечами не только колоссальный опыт, но и один из самых титулованных гандболистов России в качестве наставника. Москвичей тренирует заслуженный мастер спорта России Михаил Чипурин. Он признается, что первая игра - еще не показатель. Расслабиться можно будет только на пьедестале почета. А путь к нему обещает быть непростым.

«Все приехали побеждать. Нельзя заявить, что кто-то фаворит, кто-то нет. В этом возрасте все ребята амбициозные, хотят доказать что-то, так как это большой шаг в их карьере. Ни одну команду нельзя сбрасывать со счетов», - отметил Михаил Чипурин.

Всего в соревнованиях по гандболу принимает участие 12 команд юношей 1997-2000 годов рождения. Они поделены на две подгруппы. На предварительном этапе в каждой подгруппе пройдут игры по круговой системе. А после 10 августа команды начнут биться за призовые места (0+). Матч за третье место и финал состоятся 15 августа (0+).