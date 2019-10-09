В пензенских «Буртасах» началось первенство ПФО по гимнастике

В пензенском дворце спорта «Буртасы» стартовало первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Первыми на помост вышли спортсмены до 14 лет. Следом свое мастерство показали их более опытные товарищи.

Юные атлеты не всегда чувствуют себя уверенно на снарядах. На первенство многие привезли новую программу, поэтому некоторые элементы не отработаны до автоматизма и есть возможность ошибиться, но для того, чтобы занять самое высокое место, приходится рисковать.

«Если давно делаешь элемент, тренируешь его и ставишь в комбинацию, все получится, а если он только появился в арсенале, могут возникнуть сложности», - рассказал участник первенства из города Чебоксары Павел Александров.

«На брусьях двойное сальто назад научился делать и завтра его покажу. Мне надо поработать над кольцами, перекладиной и вольными упражнениями, а силен в упражнениях на коне и опорном прыжке», - сказал участник первенства из Пензы Максим Щелкин.

За победу поборются более 50 гимнастов. На турнире разыграют медали в двух возрастных категориях. Для некоторых атлетов эти юношеские соревнования - последние в спортивной карьере. После нового года они окончательно перейдут во взрослую гимнастику.

«Взрослые ребята борются командами, каждая состоит из четырех человек. Только по первому разряду спортсмены могут выступать лично, они и разыгрывают медали в отдельных видах», - рассказал главный судья первенства Юрий Миронов.

По словам специалистов, главными претендентами на золотые медали считаются сборные Пензенской области и Республики Татарстан. Турнир продлится три дня. По его результатам будет сформирована сборная округа, которая в ноябре выступит на первенстве России (0+). Ехать далеко не придется, оно также пройдет в Пензе.