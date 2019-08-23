В Пензе началась борьба за Кубок России по спортивной гимнастике

В Пензе стартовал Кубок России по спортивной гимнастике (0+). На этом турнире атлеты соревнуются в личном зачете. В первые два дня станут известны сильнейшие спортсмены в многоборье. Затем гимнасты поборются за медали в отдельных видах программы.

Пока ошибки гимнастов не влияют напрямую на медальный зачет, однако могут оставить их за бортом финала. В квалификации Кубка России по спортивной гимнастике шанс проявить себя есть у каждого спортсмена. Опытные ребята еще раз отрабатывают свою программу, новички только пробуют свои силы на более высоком уровне. По словам специалистов, в квалификационном раунде мало кто показывает свой максимум.

«Сегодняшний день был очень средним и по оценкам, и по выступлению. Очень надеюсь, что завтра девочки себя покажут более ярко. Мы очень рассчитываем на то, что этот кубок даст возможность реально сопоставить наши возможности с сильнейшими командами мира из Японии, Китая и США», - сказал главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

Участниками Кубка России стали более 100 сильнейших гимнастов страны. На помост дворца спорта «Буртасы» вышли практически все кандидаты на место в национальной сборной. Претендуют на медали и пензенские спортсмены. В мужском зачете выступят пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин, а также молодые атлеты - Григорий Климентьев, Ильдар Юскаев, Иван Елькин и Олег Ступкин. Среди девушек, в отсутствие Алии Мустафиной, честь региона будут защищать Ульяна Перебиносова и Наталья Капитонова.

«Готовилась не так много, поэтому рада, что получилось пройти. Восстановила почти все свои сложные соскоки в комбинации. Сегодня попробовала снаряд, так как давно не выступала, немного сомневалась, потому что не делала такие трудные элементы. Завтра поборемся», - рассказала Наталья Капитонова.

24 и 25 августа на Кубке России по спортивной гимнастике пройдут финалы в многоборье, а на следующей неделе атлеты вступят в борьбу за «золото» в отдельных видах. Также этот турнир станет одним из последних отборочных этапов к Чемпионату мира (0+), который пройдет в немецком Штутгарте.