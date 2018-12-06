В пензенских больницах в три раза сократились очереди

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06 декабря 2018, 14:03Общество
В Пензенской области благодаря проекту «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» очереди в регистратурах 16 из 19 лечебных учреждений сократились в три раза.
В пресс-службе регионального минздрава отметили, что это не единственный показатель, которого удалось достичь благодаря новой программе. На прохождение профосмотров и диспансеризации жители области стали тратить в четыре раза меньше времени, а в 100% учреждений, где реализуется проект, пациенты проводят в три раза меньше времени, чем прежде.
Все это естественным образом сказалось и на удовлетворенности условиями и качеством оказываемых в медучреждениях услуг. Этот показатель вырос с 60% до 70%.
«В Пензенской области проект получит продолжение. Планируется, что с 2019 года на пять лет в него войдут еще 19 организаций, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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