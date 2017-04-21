21 апреля 2017, 16:02Общество В пензенских больницах увеличат время записи на субботние медицинские акции В Пензенской области увеличат время записи пациентов на субботние медицинские акции, которые проводятся в подведомственных министерству здравоохранения региона медицинских организациях. Об этом сообщил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

«Граждане должны за месяц знать, какие акции будут проводиться и к какому специалисту можно будет записаться», - отметил вице-губернатор к представителям минздрава Пензенской области во время заседания областной комиссии по демографии.

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила, если ранее запись на прием к специалистам – участникам субботних акций проводилась за неделю до их проведения, то в ближайшее время будет открыта запись на две недели. В лечебных учреждениях, определенных минздравом, будет организован прием не одного врача-специалиста, а нескольких. Кроме того, к акциям планируется привлекать врачей не только поликлиник, но и стационаров.

Участники межведомственнной комиссии обсудили и другие вопросы, связанные с сохранением здоровья граждан: прохождение диспансеризации в сельских районах, диагностику заболеваний в медучреждениях первичного звена, работу медико-социальных служб, пояснили в пресс-центре областного правительства.

Валерий Савин призвал представителей районных администраций оградить население от недобросовестных предпринимателей, оказывающих медицинские услуги, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Обращаюсь к руководителям органов местного самоуправления: если появляются факты, когда вашим гражданам кто-то предлагает различные медицинские препараты, биологически активные добавки, приборы, якобы излечивающие от всех болезней, - тут же сообщать об этом в министерство здравоохранения и проверять наличие лицензии на осуществление соответствующей медицинской деятельности», - сказал вице-губернатор представителям районных администраций.

Общество

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