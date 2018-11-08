08 ноября 2018, 16:36Общество

В пензенских больницах состоится день открытых дверей

В медицинских организациях Пензенской области 10 ноября в рамках дня открытых дверей состоится акция «Время проверить здоровье» (0+).

Так, в поликлиниках №1, №4 ,№14, областной больнице им. Бурденко и в поликлинике отделенческой клинической больницы на станции РЖД проведут прием гастроэнтерологи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Записаться на прием к специалистам можно по телефонам контакт-центрарегистратуры или через портал госуслуг с 8.00 до 14.00.

Также в этот день в поликлиниках дополнительно будут работать кабинеты функциональной и рентгендиагностики, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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