В пензенских больницах состоится день открытых дверей

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08 ноября 2018, 16:36Общество
В медицинских организациях Пензенской области 10 ноября в рамках дня открытых дверей состоится акция «Время проверить здоровье» (0+).
Так, в поликлиниках №1, №4 ,№14, областной больнице им. Бурденко и в поликлинике отделенческой клинической больницы на станции РЖД проведут прием гастроэнтерологи, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Записаться на прием к специалистам можно по телефонам контакт-центра, регистратуры или через портал госуслуг с 8.00 до 14.00.
Также в этот день в поликлиниках дополнительно будут работать кабинеты функциональной и рентгендиагностики, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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