В пензенских больницах состоится день открытых дверей

Так, в поликлиниках №1, №4 ,№14, областной больнице им. Бурденко и в поликлинике отделенческой клинической больницы на станции РЖД проведут прием гастроэнтерологи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Записаться на прием к специалистам можно по телефонам контакт-центра, регистратуры или через портал госуслуг с 8.00 до 14.00.

Также в этот день в поликлиниках дополнительно будут работать кабинеты функциональной и рентгендиагностики, пишет ИА «Пенза-Пресс».