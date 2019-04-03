В пензенские военкоматы стало призываться больше образованной молодежи

В Пензенской области начали активную работу призывные комиссии. В военкоматах собираются сотни юношей, которые в скором времени отправятся в армию. Немалую часть составляют те, кто осознанно готовит себя к службе в вооруженных силах.

В военкомате Бессоновки - десятки молодых ребят. С 1 апреля стартовал призыв в армию. Студент архитектурно-строительного колледжа Ярослав Хренов определился с вопросом о службе еще в девятом классе.

«Занимался лет десять футболом, три года рукопашным боем, в зал хожу. Хочу служить в ВДВ. От военкомата отучился на парашютиста, три прыжка совершил», - рассказал он.

Без пяти минут защитники Родины проходят врачей, чтобы получить направления на областную комиссию, но некоторая часть из них будет отсеяна еще на этапе районной.

В кабинете терапевта каждый призывник узнает антропометрические данные - рост и вес, информация о последнем может послужить причиной отсрочки, так как если у молодого человека не хватает массы, его отправят набирать недостающие килограммы, и, наоборот, при признаках ожирения ему будет необходимо скинуть лишние.

«На комиссии предыдущие результаты обследования призывника сравниваются с новыми, задаем вопросы, осматриваем, выясняем жалобы. Делаем заключение по состоянию здоровья», - сказала врач-терапевт Надежда Михайличенко.

По плану, Бессоновский и Мокшанский районы, находящиеся в ведении объединенного военного комиссариата, этой весной должны будут направить на службу в армию около 70 солдат. Всего повестки получат примерно 300 призывников. С учетом имеющих право на отсрочки, выполнить поставленную задачу вполне реально. Некоторые бессоновцы и мокшанцы попадут в войска с готовой специальностью парашютиста или механика-водителя, полученной в учреждении ДОСААФ.

«С каждым годом становится все больше ребят, которые учатся в колледжах и институтах, поэтому на призыв в войска приходит все больше образованной молодежи, а не той, которая раньше могла только работать в стройбате с лопатой и ломом с киркой», - рассказал председатель призывной комиссии Бессоновского района Вячеслав Демичев.

«Допущенных к военной службе - около 80%, из них годных без ограничений - около 40%, с незначительными ограничениями - около 42%, ограничено годных - около 10%, негодных - где-то 1%», - прокомментировал военный комиссар Бессоновского и Мокшанского районов Дмитрий Исаев.

Оба района, как и Пензенская область в целом, за последние годы ни разу не срывали плана Министерства обороны. Специалисты спокойны и за эту весеннюю кампанию. Всего за три с половиной месяца в воинские подразделения должны отправиться примерно 1200 пензенских призывников.