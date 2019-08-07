В пензенские учебные планы ввели новые обязательные дисциплины

С нового учебного года все школы обязаны включить в учебные планы предметы «Родной язык» и «Родная литература». Пензенская область - не исключение. Чтобы реализовать проект, в регионе начали подготовку компетентных кадров.

Учителей татарского языка и литературы со всей Пензенской области посадили за парты. В роли учащихся они пробудут всего лишь несколько дней, за которые должны существенно повысить свою квалификацию. Курсы включают в себя два этапа: дистанционный и очный. Накопленным опытом с пензенскими коллегами делятся педагоги из Республики Татарстан.

«Наверное, для каждого родной язык связан с понятиями «семья» - папой, мамой, предками и так далее, поэтому его изучение и знание очень важно. Не зря говорят: сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек, ну а родной, естественно, стоит в центре», - отметила заведующая кафедрой института развития образования Республики Татарстан Расима Шамсутдинова.

В курсовой подготовке принимают участие свыше 50 учителей из школ с этнокультурным компонентом из семи районов области. Помимо полученных знаний, педагоги повезут в свои образовательные учреждения комплекты учебного пособия, переданные министерством образования Республики Татарстан на безвозмездной основе. По ним с 1 сентября начнут обучение сотни школьников.

«С 1 сентября 2019 года в учебный план обязательными предметами вводится предмет с первого по четвертый классы - родной язык и родное литературное чтение, а в основной школе с пятого класса - родной язык и родная литература. Это впервые становится обязательным», - рассказала директор центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Елена Фирсова.

Планируется, что подобные курсы также пройдут учителя мордовского и русского языков.