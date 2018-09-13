В пензенских школах планируют внедрить новые образовательные стандарты

Несколько школ Пензы участвуют в эксперименте. Его смысл заключается во внедрении в процесс новых образовательных стандартов.

Не учить, а научить учиться - такую задачу ставят перед современной школой. С началом внедрения федерального государственного образовательного стандарта, в корне поменялся подход к организации самого учебного процесса. В пензенском лицее №2 города одними из первых приступили к апробации нововведений.

«В первую очередь - это равные возможности при получении качественного образования для всех категорий школьников. Вторая позиция - социализация посредством общественной и личностной деятельности. Третья - построение образовательного процесса с учетом индивидуальных способностей учащегося», - рассказала заместитель директора по научно-методической работе лицея современных технологий и управления №2 Пензы Алла Степанова.

В лицее уже отработали систему индивидуального обучения школьников. Установили перечень предметов по каждому профилю, в зависимости от которого ученик сам вправе выбрать необходимые. При этом в списке должно быть определенное количество часов обязательных дисциплин: русский язык, литература, математика, иностранный, история, физкультура и основы безопасности жизнедеятельности.

«Минимум 34 часа, плюс к этому ученики десятых классов могут выбрать предметы для самостоятельного изучения. Это личное желание ребенка, ему только будут назначать контрольные точки», - сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея современных технологий и управления №2 Елена Безбородых.

Внеурочная деятельность – это еще один аспект нового образовательного стандарта. Теперь старшеклассники могут выбрать, помимо школьного курса, предметы, которые не входят в основной перечень. Например, можно изучать искусство, психологию, ремесла и этику. Таким образом, по мнению специалистов, школьник сможет всесторонне развиваться.

«Это направлено на то, чтобы дать детям больше возможности заниматься индивидуально. Найти себя и в старшей школе сформировать учебный план, согласно которому ребенок сможет отказаться от ряда предметов и заострить внимание на тех, которые ему нужны, грамотно распределив часы», - отметил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Массовый переход школ на новый Федеральный государственный образовательный стандарт для старших классов планируют начать с 2020 года.