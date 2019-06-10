В пензенские детские поликлиники привезли современное оборудование

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10 июня 2019, 15:37Общество
В пензенские детские поликлиники поступило новое современное офтальмологическое оборудование.
Теперь у юных пензенцев появилась возможность на ранней стадии выявить дефекты зрения благодаря использованию уникального авторефкератометра, который поставили в детскую поликлинику №4.
Для детских поликлиник №№ 1, 4 и 6 закупили современные офтальмологические автопроекторы знаков с принадлежностями. С помощью этого оборудования можно определить остроту детского зрения, состояние бинокулярного зрения, выявить астигматизм и другие заболевания глаз, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Всего к 2021 году планируется закупить 226 единиц медицинского оборудования для оснащения 10 детских поликлиник и поликлинических отделений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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