В пензенские детские больницы завезли оборудование на 35 млн руб

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10 сентября 2019, 15:34Общество
В несколько детских больниц Пензенской области поступило новое оборудование, которое поможет медикам выявить у младенцев глазные патологии.
В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что широкопольная камера Retcam, делающая цифровое изображение сетчатки и других отделов глаз, поступила в кузнецкую детскую, а также в нижнеломовскую и сердобскую межрайонные больницы. Отмечается, что при обследовании маленькие пациенты не чувствуют дискомфорта. Камера позволяет диагностировать ретинобластому или опухоль сетчатки, shaken baby синдром или кровоизлияние в сетчатку, а также наружные патологические изменения глаза.
На оборудование потратили около 35 миллионов рублей - 11,5 млн за одну камеру. Деньги на приобретение аппарата выделили из федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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