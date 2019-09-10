В пензенские детские больницы завезли оборудование на 35 млн руб

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что широкопольная камера Retcam, делающая цифровое изображение сетчатки и других отделов глаз, поступила в кузнецкую детскую, а также в нижнеломовскую и сердобскую межрайонные больницы. Отмечается, что при обследовании маленькие пациенты не чувствуют дискомфорта. Камера позволяет диагностировать ретинобластому или опухоль сетчатки, shaken baby синдром или кровоизлияние в сетчатку, а также наружные патологические изменения глаза.

На оборудование потратили около 35 миллионов рублей - 11,5 млн за одну камеру. Деньги на приобретение аппарата выделили из федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение», пишет ИА «Пенза-Пресс».