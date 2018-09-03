В пензенские «Буртасы» приехали гимнасты из ЮАР, Египта и Алжира

Дворец спорта «Буртасы» принимает иностранных гостей. В Пензу приехали гимнасты из ЮАР, Египта и Алжира. Под чутким руководством своих личных тренеров, а также пензенских специалистов они готовятся к юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Буэнос-Айресе (0+).

Зина Шаараф из Египта без проблем исполняет сложнейшие гимнастические элементы. Однако за этой легкостью стоят годы тяжелейшей работы в непростых условиях. Она занимается спортивной гимнастикой с трех лет и рассчитывает на юношеских Олимпийских играх попасть на пьедестал почета.

«Гимнастика позволяет мне чувствовать себя спортивной и здоровой. Надеюсь завоевать медаль в одной из дисциплин», - сказала она.

Всего в Пензу прибыло пятеро спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Дворец спорта «Буртасы» был выбран местом для тренировок африканских спортсменов не случайно. Не так давно Федерация спортивной гимнастики России подписала двухстороннее соглашение по развитию этой дисциплины в Африке. Поэтому, когда перед спортсменами встал выбор - где проводить тренировочный сбор, им посоветовали именно Пензу, где для этого созданы все условия. Вместе с ними приехали их наставники. Кроме того, ребятам помогают и пензенские тренеры, которые подготовили немало выдающихся спортсменов.

«В зале есть все, что нужно, причем очень безопасное. Условия для занятий просто невероятные. Планируем снова приехать сюда с остальными членами команды в декабре», - рассказал тренер сборной ЮАР по спортивной гимнастике Луи Фури.

«Видно стремление у детей, что тренеры работают правильно, просто, может быть, не хватает средств, провести сборы, куда-то поехать, все это сказывается на подготовке. Мне они нравятся, движутся в верном направлении», - отметил тренер по спортивной гимнастике Анатолий Олушев.

В Пензе ребята пробудут недолго. Спортсмены из ЮАР отправятся домой 7 сентября. Алжирцы и египтяне задержатся чуть дольше. Они будут тренироваться до 18 сентября. А 6 октября в Буэнос-Айресе стартуют юношеские Олимпийские игры.