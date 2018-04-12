В пензенские больницы внедрят технологии Татарстана

Пензенские врачи изучили опыт организации работы крупнейшего многопрофильного лечебного учреждения – больницы скорой медицинской помощи города Набережные Челны, где оказывается специализированная, в том числе - высокотехнологичная медицинская помощь пациентам при жизнеугрожающих состояниях.

«Теоретически мы знали об этом лечебном учреждении и, конечно, хотелось лично познакомиться с больницей, где используются европейские подходы в организации оказания медицинской помощи», - отметил Владимир Стрючков.

На первоначальном этапе гости ознакомились с принципами работы медицинской организации, ее структурой и основными направлениями деятельности.

В ходе экскурсии по больнице гостям было продемонстрировано современное решение в деятельности приемно-диагностического отделения БСМП, где идет идентификация пациентов по цветам браслетов в зависимости от тяжести их состояния, а также распределение потоков по принципу: экстренный, плановый и амбулаторный.

«Нам это очень важно и интересно. Полученные знания позволят изучить возможность применения данных принципов в наших больницах при поступлении пациентов в приемные отделения, где будет также организована сортировка пациентов и верификации их диагноза», – констатировал министр.

Заместитель главного врача по медицинской части Резида Каримова представила гостям клинико-диагностическую лабораторию, которая является одной из крупнейших в Татарстане, отделение функциональной диагностики, травмпункт, а также отделения стационара: нейрореанимацию, региональный сосудистый центр и другие.

«Здесь работают самые современные, соответствующие европейскому уровню стандарты и технологии. Трудится высокопрофессиональный, уверенный в себе, амбициозный коллектив, который реализует новейшие управленческие подходы и решения по принципу пациентоориентированности. Мы увидели и услышали много нового и готовы идти по пути совершенствования. С большим удовольствием осмотрели лечебное учреждение и поставили задачи для себя», – отметил Владимир Стрючков.

В частности, полученный опыт будет учтен при реорганизации приемного отделения, запланированного в этом году в Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко, а также при возведении хирургического корпуса в Кузнецке, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Перспективные направления работы стационарных отделений клинической больницы №5 и больницы №6 им. Г. А. Захарьина – внедрение пациенториентированных технологий.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».