06 июня 2017, 19:38Общество В Пензенской области в мае 5 человек попали в больницу с отравлением грибами В Пензенской области начался летний грибной сезон. Однако вместе лесными дарами появляются и первые пострадавшие. С начала мая в регионе зарегистрировано уже несколько случаев отравления.

До конца освоить науку собирания грибов поможет только опыт. Иначе в лукошке под видом зеленой сыроежки или молодого шампиньона может оказаться бледная поганка.

Людмила Ульянова - грибник с завидным стажем. Чтобы любимое хобби и заработок не обернулись отравлением, бабушка всегда начеку.

«Знаю, как выглядит поганка, никогда ее не возьму. Беру только хорошие грибы. Даже такой гриб, как коровья губа, мы не берем, потому что в них токсины и всякая гадость, которая не выводится из организма», - рассказала она.

Интоксикация дикорастущими грибами в Пензенском регионе, к сожалению, - не редкость. С каждым годом статистика становится только тревожнее. Если в 2014 году было зафиксировано семь отравлений, то в прошлом - более 30. С начала мая 2017 года в отделение токсикологии поступило пять человек. Большинство - по собственной неграмотности.



«В наше отделение поступила семья - мама и двое сыновей, которые в лесу вместо сморчков, собрали строчки. После употребления супа, приготовленного из этих строчков, через два-три часа у них появились тошнота, рвота, общее недомогание», - сообщила заведующая отделением токсикологии городской больницы скорой медицинской помощи им. Захарьина Римма Кувакова.

После употребления грибного блюда симптомы острого отравления, по словам специалистов, могут проявиться не сразу, а в течение суток. Если вы почувствовали недомогание, тошноту и сильные боли в животе, обращайтесь к врачу. Самолечение здесь не поможет.

Причиной тяжелого отравления могут быть не только ядовитые грибы. В группу риска попадают и вполне съедобные.

«Длительно лежали в холодильнике, произошло саморазрушение грибов, образовались токсины. Либо грибы были трухлявые, испорченные - на них садится инфекция. Съедобный гриб может быть причиной отравления у людей, которые страдают хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», - пояснила Римма Кувакова.



Самый опасный гриб, употребление которого может привести к смерти, - бледная поганка. Ее запросто можно встретить в лесах Пензенской области. Специалисты предупреждают: отправляясь за вкусными опятами, рыжиками и боровиками, не стоит забывать о главном правиле - если возникли хоть малейшие сомнения, съедобный гриб или нет, лучше его выбросить.

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