В пензенские больницы после случая в Кузнецке купят резервные кровати

В больницы Пензенской области закупят резервные койки. Об этом в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, кровати будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива.

Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.

Ранее большой резонанс вызвала история, которая произошла в Кузнецкой межрайонной больнице. Там из-за наплыва пациентов вместо кровати соорудили койку из стульев и досок. В областном минздраве отметили, что разберутся в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».