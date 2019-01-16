В пензенские больницы после случая в Кузнецке купят резервные кровати

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 января 2019, 11:34Общество
В больницы Пензенской области закупят резервные койки. Об этом в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.
По словам главы региона, кровати будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива.
Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.
Ранее большой резонанс вызвала история, которая произошла в Кузнецкой межрайонной больнице. Там из-за наплыва пациентов вместо кровати соорудили койку из стульев и досок. В областном минздраве отметили, что разберутся в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 января 2019, 14:03Пензенский пристав раскручивала должников на деньги
16 января 2019, 13:33Экс-мэр Пензы Юрий Кривов получил назначение в Росатом
16 января 2019, 13:02В Пензенскую область в праздники завезли корь с Украины
16 января 2019, 12:36Почти 100 машин очищают Пензу от снежных заносов
16 января 2019, 12:04Пензенские гимнасты вошли в состав сборной страны
16 января 2019, 11:34В пензенские больницы после случая в Кузнецке купят резервные кровати
16 января 2019, 11:03В Кузнецке столкнулись две легковушки, есть пострадавший
16 января 2019, 10:33В Пензе огромная груда снега проломила крышу авто. ФОТО