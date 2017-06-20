В пензенских больницах выдают направления на посещение бассейна

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20 июня 2017, 14:31Спорт
Реигональный минздрав совместно с министерством физической культуры и спорта Пензенской области разработал план по привлечению людей к плаванию.
Речь идет о предоставлении бонусов в виде бесплатного первичного и каждого десятого посещения бассейна по направлению врачей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
У 36% граждан, прошедших диспансеризацию в 2017 году, отмечается недостаточная физическая активность. Малоподвижный образ жизни является главным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета второго типа.
При прохождении диспансеризации пациенту присваивается определенная группа здоровья. Пациентам первой и второй групп, установленных при диспансеризации, выдают направление на посещение бассейна.
«Также направление могут получить пациенты с хроническими заболеваниями в период ремиссии и с острыми заболеваниями в период полного выздоровления, не имеющие противопоказаний для посещения бассейна (туберкулез, кожные заболевания и другие).
После выдачи направления на руки пациент обращается в стол справок регистратуры, где направлению присваивается индивидуальный порядковый номер. Факт выдачи направления фиксируется в медицинской карте пациента», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
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