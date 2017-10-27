27 октября 2017, 16:04Общество В Пензе зимой организуют раздельный сбор мусора В Пензе 27 октября на сессии Гордумы затронули тему вывоза и переработки мусора.

Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, что будет с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО). По словам народного избранника, его хватит всего на два года.

«Полигон не исчерпал свои возможности, мы могли бы его использовать еще три-пять лет, но он не отвечает современным требованиям и расположен рядом с населенным пунктом. Когда определится региональный оператор, он будет принимать решение о дальнейшей судьбе полигона ТБО», - сказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

Мэр поставил в пример мусороперерабатывающий завод в Италии, который посетила делегация области в ходе рабочей поездки.

«Они перерабатывают все, что только можно, а что нельзя - утилизируют. Это очень дорогостоящий проект, завод по переработке 500-600 тысяч тонн – примерно объемы Пензенской, Ульяновской областей и Республики Мордовия. Это не сильно сказывается на тарифе, потому что при переработке термических отходов идет выработка тепла и электроэнергии.

Итальянцы наладили хорошую систему сбора мусора, мы в этом плане отстали. Для нас первая задача - прививать культуру сбора отходов с детских лет. В новых детсадах есть контейнеры для отдельного сбора мусора, и детей к этому приучают. Мы планируем за зиму сделать раздельный сбор мусора в городе», - рассказал Виктор Кувайцев.

Глава города Валерий Савельев отметил, что важно не просто собирать мусор раздельно, но и вывозить.

«Куплена новая техника для вывоза мусора, новые контейнеры с замками, 240 их уже установили. В основном, пока пластик вывозится отдельно», - сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Андрей Гришин.

На вопрос о сборе ртутьсодержащих ламп, он ответил, что есть несколько пунктов, на которых производят их платную переработку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Организовать пункт, чтобы принимали лампы бесплатно, невозможно, потому что утилизация - процесс дорогостоящий», - заявил Андрей Гришин.

Общество

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