В Пензе живут одни из самых бескорыстных женщин

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03 сентября 2019, 14:06Общество
Маркетологи агентства ZOOM MARKET составили рейтинг городов России по алчности женщин. Пенза оказалась на предпоследнем месте.
Соцопрос специалисты провели в августе, представительницам прекрасного пола задали три вопроса: какой для вас главный критерий при выборе мужчины, имеют ли значение его финансовое положение и статус, важен ли возраст.
62% респонденток сказали, что основным критерием при выборе мужчины для них является любовь, 19% ищут надежного спутника. Доход на первом месте только для 7% опрошенных, внешность – основное качество для 4%.
Первое место в рейтинге алчности занял Саранск, на втором – Москва, третьем – Краснодар. Пенза заняла предпоследнюю строчку, самые бескорыстные женщины – в Нижнем Новгороде. Всего было опрошено 3360 человек из 28 городов России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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