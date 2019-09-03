В Пензе живут одни из самых бескорыстных женщин

Соцопрос специалисты провели в августе, представительницам прекрасного пола задали три вопроса: какой для вас главный критерий при выборе мужчины, имеют ли значение его финансовое положение и статус, важен ли возраст.

62% респонденток сказали, что основным критерием при выборе мужчины для них является любовь, 19% ищут надежного спутника. Доход на первом месте только для 7% опрошенных, внешность – основное качество для 4%.

Первое место в рейтинге алчности занял Саранск, на втором – Москва, третьем – Краснодар. Пенза заняла предпоследнюю строчку, самые бескорыстные женщины – в Нижнем Новгороде. Всего было опрошено 3360 человек из 28 городов России, пишет ИА «Пенза-Пресс».