В Пензе жителям ул. Сумской перекрыли проезд к дому

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18 апреля 2018, 19:07Общество
В Пензе жители дома на улице Сумская продолжают бороться за возможность проехать к своим жилищам. Сейчас проезд, которым пользовались люди, перегородил строительный забор. Арендаторы муниципальной земли планируют установить на этой территории магазин. Представители подрядчика уверяют, что все необходимые разрешения на строительство получены и предлагают людям пользоваться другой дорогой - из щебенки.
Увидев забор, установленный практически вплотную к жилому многоэтажному дому, да еще поперек выезда, жители с улицы Сумская, 32 не поверили в то, что будущее строительство законно. Асфальтированный выезд с небольшой парковкой, настаивают люди, из их дома - единственный.
Об этом подъезде они уже говорят в прошедшем времени. Забор появился меньше чем за день. Ради небольшого проема и возможности пользоваться выездом жители пошли на конфликт с рабочими. Кадастровая карта показывает, что эта земля не значится придомовой территорией.
«Если верить кадастровой карте, то у нас фактически нет придомовой территории. Будем обращаться в городскую администрацию и прокуратуру, так как если перекроют дорогу, то мы ни пешком не пройдем, ни проедем», - сказал жительница дома Ольга Лукина.
В объявлениях, расклеенных по округе, написано, что на этой территории возведут магазин, однако среди жителей ходит слух о возможном появлении рядом с их домом овощной базы. Застройщик сказал, что там планируют построить небольшой супермаркет. С документами все в порядке, проверки проведены успешно.
Взамен асфальтированной дороги людям предлагают меньший по размерам щебеночный заезд. Жители подтверждают, что к ним приезжали сотрудники городской администрации. Как удалось выяснить, проблемный участок принадлежит муниципалитету, но сейчас находится в аренде у предпринимателей. В мэрии пообещали разобраться в ситуации и в ближайшее время дать ответ.
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