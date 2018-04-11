В Пензе жителям Мичурино из-за паводка предлагают эвакуироваться

В Пензе в поселке Мичурино в зоне подтопления оказались десятки домов. Из берегов вышла река Пензятка. Людей в срочном порядке эвакуируют. Прогнозируют, что в ближайшее время ситуация только ухудшится.

Три улицы поселка Мичурина оказались в зоне подтопления. Самая сложная ситуация на Озерной и Приозерной. Вода зашла в дома за считанные часы. Большинство местных жителей были вынуждены срочно эвакуироваться.

«Полы в воде, сантиметров на 20, наверное», - рассказал житель поселка Мичурино Александр Чибисов.

Берут все самое необходимое, прежде всего, документы и вещи первой необходимости. В зоне подтопления оказались десятки домов. Подтопление поселка произошло из-за резкого увеличения уровня воды в реке Пензятка. Объем за считанные часы увеличился в пять-шесть раз.

На улице Молодежной вода затопила пока только придомовые территории. Многие срочно вытащили из погребов продукты, а живность перевели к соседям. Впрочем, жители уверены, что жилища тоже пострадают.

«Страшно, потому что вода уже в сарай пошла, и погреб с сараем полны», - сказала жительница поселка Мичурино Любовь Петровская.

«Гараж вот полностью затопило. Он у меня находится под домом, 50 сантиметров не хватило до ворот. Около дома - сантиметров 70», - рассказал житель поселка Мичуриной Роман Пронин.

Спасатели прогнозируют ухудшение ситуации. В ближайшие сутки уровень воды в Пензятке будет только увеличиваться. В связи с этим в экстренном порядке было принято решение эвакуировать людей.

«Работают силы и средства главного управления МЧС России по Пензенской области, пожаро-спасательного центра. Проводится эвакуация жителей, паники нет, сил и средств достаточно», - прокомментировал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.



В настоящее время подготовлено 250 мест временного размещения людей в Пензе. Однако, по информации МЧС, большинство жителей затопленных домов переехали к родственникам.