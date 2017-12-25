В Пензе жители улиц Леонова и Гладкова остались без отопления

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25 декабря 2017, 13:36Общество
В Пензе несколько домов остались без отопления из-за повреждений на участке теплотрассы.
По данным АО «Т плюс Теплосеть Пенза», отопление отключили в 23 жилых домах по улицам Гладкова и Леонова для устранения повреждений. Тепло обещают вернуть до вечера, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Ранее на улице Гладкова уже отключали отопление из-за прорыва на теплосетях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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