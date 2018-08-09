В Пензе жители ул. Бийской жалуются на появление лежачих полицейских

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09 августа 2018, 17:06Общество
Жители улицы Бийской недовольны появлением на дорогах новых лежачих полицейских, которые, по их словам, мешают нормальному движению транспорта.
Об этом они сообщили в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Добрый день, на улице Бийской, 1г, как ехать на поселок Мичуринский, положили двоих лежачих полицейских, которые мешают нормальному движению транспорта. В связи с чем их положили? Никакой школы и детских садов там нет, кто им разрешил? Нам кажется это незаконным, просим разобраться в данной ситуации», - пишут пензенцы.
Чтобы прояснить ситуацию, ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию города.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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