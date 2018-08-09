В Пензе жители ул. Бийской жалуются на появление лежачих полицейских

Жители улицы Бийской недовольны появлением на дорогах новых лежачих полицейских, которые, по их словам, мешают нормальному движению транспорта.

Об этом они сообщили в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Добрый день, на улице Бийской, 1г, как ехать на поселок Мичуринский, положили двоих лежачих полицейских, которые мешают нормальному движению транспорта. В связи с чем их положили? Никакой школы и детских садов там нет, кто им разрешил? Нам кажется это незаконным, просим разобраться в данной ситуации», - пишут пензенцы.

Чтобы прояснить ситуацию, ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию города.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».