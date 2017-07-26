В Пензе жители шести улиц останутся без воды

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26 июля 2017, 17:09Общество
Перебои с водоснабжением возможны у жителей нескольких пензенских улиц.
Как сообщает пресс-служба «Горводоканала» Пензы, ограничение подачи воды возможно по следующим адресам: улица Терновского, 97-123, 90, 58А (школа), 1-й проезд Терновского, Новоселовка, Батумская, Снайперская, 8 Марта, 23, 27 и 27А.
Неудобства временные и будут ликвидированы после устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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