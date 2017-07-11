В Пензе жители нескольких улиц останутся без воды

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11 июля 2017, 11:08Общество
У пензенцев, проживающих в Арбекове и районе Глобуса, возможны перебои с водоснабжением.
По сообщению пресс-службы Горводоканала, отключение водоснабжения возможно по следующим адресам: проспект Строителей, 1, 3А, 5-й Виноградный проезд, 22, 22А, 24, 8, 2-й Виноградный проезд, 2, 7 ,16, проспект Победы, 115, улицы Бекешская, Весенняя, Зеленый овраг и 2-й Объединенный проезд.
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ и продлятся до устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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