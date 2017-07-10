10 июля 2017, 12:33Общество В Пензе жители нескольких улиц останутся без воды Пензенцы, проживающие на девяти улицах города, будут испытывать проблемы с подачей воды.

Как сообщает перс-служба Горводоканала Пензы, ограничение водоснабжения возможно по следующим адресам: улицы Стрелочная, 610 квартал, Галетная, Индустриальная, Слесарная, Металлистов, 12, 14, 16, 18, 7А, 2 и 3 Черниговские проезды, Кошевого с №1 по 21 и Медицинская, 5.

Неудобства временные и продлятся до устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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