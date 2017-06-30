30 июня 2017, 10:06Общество В Пензе жители нескольких улиц останутся без воды Пензенцы, проживающие на ряде улиц, будут испытывать перебои с водоснабжением.

Как сообщает пресс-служба «Горводокнала» Пензы, отключение водоснабжения возможно по следующим адресам: улица Калинина, 152, 154А и 156, Измайлова, 21-57, проспект Победы, 122 и ЦТП-215.

Неудобства временные и связаны с проведением ремонтных работ. Подача воды возобновится после устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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