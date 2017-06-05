05 июня 2017, 10:31Общество В Пензе жители нескольких улиц остались без воды 5 июня в домах пензенцев, проживающих на ряде улиц, ограничено горячее и холодное водоснабжение.

Без воды остались пензенцы, проживающие по следующим адресам: 2-я Офицерская, 4-й Мебельный и 2-й Севастопольский пр-д, улица Пограничная, а также жители домов №151, 157, 169 и 169а по улице Суворова, пишет ИА «Пенза-Пресс».

"Неудобства связаны с проведением ремонтных работ и продлятся до устранения утечки", - сообщает пресс-служба Горводоканала Пензы.

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