В Пензе жители Московской просят сделать им парковку и лавочки

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23 июня 2017, 16:34Общество
В Пензе сотрудники администрации Ленинского района и управления ЖКХ встретились с жильцами дома №40 по улице Московской.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, этот дом включен в программу «Формирование современной городской среды».
С собственниками МКД обсудили дизайн-проект благоустройства дворовой территории, сроки и виды работ.
Жители попросили представителей власти заасфальтировать территорию многоквартирного дома, установить лавочки, организовать парковку и обустроить водоотведение ливневых вод.
После согласования дизайн-проект будет размещен на стенде во дворе дома, участвующего в программе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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