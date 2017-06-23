23 июня 2017, 16:34Общество В Пензе жители Московской просят сделать им парковку и лавочки В Пензе сотрудники администрации Ленинского района и управления ЖКХ встретились с жильцами дома №40 по улице Московской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, этот дом включен в программу «Формирование современной городской среды».

С собственниками МКД обсудили дизайн-проект благоустройства дворовой территории, сроки и виды работ.

Жители попросили представителей власти заасфальтировать территорию многоквартирного дома, установить лавочки, организовать парковку и обустроить водоотведение ливневых вод.

После согласования дизайн-проект будет размещен на стенде во дворе дома, участвующего в программе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/s_zhiltsami_obsudili_gorodskuyu_sredu/