В Пензе жители многоэтажки вынуждены спать и есть при зловонном запахе

Жители дома №154а по улице Калинина уже несколько дней вынуждены мириться с неприятным запахом, который исходит из подвала многоэтажки. Там прорвало канализационную трубу. Однако для того, чтобы решить казалось бы заурядную проблему, коммунальщикам пришлось применять метод дедуктивного мышления.

Зловонный запах из подвала дома №154а по улице Калинина распространился по всей округе. Больше остальных не повезло тем, кто живет на первом этаже многоэтажки в непосредственной близости от эпицентра коммунальной аварии. Жуткий смрад, признаются местные жители, мешает спать и принимать пищу.

Люди обратились с проблемой к коммунальщикам. Специалисты пообещали устранить прорыв и прочистить колодцы в кротчайшие сроки, однако столкнулись с внезапной трудностью: никто не знает, где находится канализационный люк.

«Сказали, что откачают воду из подвала после того, как водоканал его прочистит от мусора. Сегодня они нашли люк, а подвал все еще затапливает», - рассказала старшая по дому Ольга Головяшкина.

Злополучный колодец располагался на глубине около метра и был буквально под завязку забит мусором. Чтобы в случае очередной коммунальной аварии не пришлось вскрывать асфальт, специалисты «Горводоканала» вывели люк на поверхность.

Теперь дело за представителями МУПа, которые должны откачать воду из подвала. Жители многоэтажки надеются, что уже ничто не помешает коммунальщикам избавить их от неприятного запаха.