В Пензе жители двух улиц в Терновке останутся без воды

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21 июля 2017, 17:31Общество
В домах на двух пензенских улицах возможны перебои с подачей воды.
Как сообщает пресс-служба Горводоканала Пензы, отключение водоснабжения возможно по следующим адресам: улица Краснодарская, с №19 по 29 и с №26 по 40, а также улица Полтавская, с №1 по 27.
Неудобства временные и связаны с проведением ремонтных работ. Подача воды возобновится после устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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