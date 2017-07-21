21 июля 2017, 17:31Общество В Пензе жители двух улиц в Терновке останутся без воды В домах на двух пензенских улицах возможны перебои с подачей воды.

Как сообщает пресс-служба Горводоканала Пензы, отключение водоснабжения возможно по следующим адресам: улица Краснодарская, с №19 по 29 и с №26 по 40, а также улица Полтавская, с №1 по 27.

Неудобства временные и связаны с проведением ремонтных работ. Подача воды возобновится после устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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