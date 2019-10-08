В Пензе жители добились ремонта подъезда после пожара

В Пензе через обращение в областную Госжилстройтехинспекцию жителям дома №8а по ул. Попова удалось решить проблему с ремонтом подъезда, пострадавшего от пожара.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудники управления выехали на место для проведения проверки. В итоге управляющая организация ООО «Центр Плюс» получила предписание. Управляйка должна была восстановить лакокрасочное покрытие, побелочный слой там, где они повредились.

Организация удалила сажу и копоть со стен, потолков, перил, окон, лестницы. Затем покрасила все. Предписание она выполнила.

«Всего в течении октября 2019 года в Госжилстройтехиспекции на рассмотрении находятся 290 обращений, с начала 2019 года в управление поступило 10855 обращений», - отмечают в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».