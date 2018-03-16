Таяние снега обнажило в Пензе острова мусора

Городские коммунальные службы взялись за мусор. С таянием снега на улицах и во дворах Пензы открываются совсем неэстетичные картины весны - разбросанные бутылки, пакеты, коробки и даже строительные отходы.

Железнодорожная, 4 - адрес, который слишком хорошо знают коммунальные службы. В который раз люди в оранжевых жилетах приезжают туда, чтобы убрать за теми, кто не проехал мимо, в плохом смысле.

У всех домохозяйств в округе заключены договоры о вывозе бытового мусора, им нет никакого смысла тащить туда пакеты. В отделе благоустройства уверены, что свалку устраивают не местные, а те, кто каждое утро день ездит по дороге на работу.

Как только ни пытались образумить несознательных - и уговорами, и штрафами. Но денежная санкция за незаконный выброс бытовых отходов - всего 500 рублей. Работники коммунальных служб даже пробовали устанавливать в проблемных местах контейнеры, эффект получился обратный.

«Мы заключали договор с близлежащим товариществом, они оплачивали бункер, но через неделю его переполнили в четыре-пять раз положенного графиком вывоза, люди начали везти туда все, начиная от бытовых отходов, заканчивая строительными материалами», - рассказал начальник отдела благоустройства территории администрации Железнодорожного района Пензы Олег Сурков.

На улице Железнодорожной на дерево даже вешали табличку с предупреждением о видеонаблюдении - ее оторвали. На Барковке такая же пока держится, но мусора - еще больше. Все, что остается, в том числе и после стройки, люди по-прежнему складируют у пешеходного перехода.

С таянием снега полян с мусором становится больше, и на их уборку приходится выезжать чаще. Хотя будь пензенцы чуть сознательнее, в городе весной было бы однозначно чище.