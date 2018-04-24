В Пензе жителя Оренбургской области подозревают в квартирных кражах

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24 апреля 2018, 19:59Криминал
Пензенские полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж. Первой о преступлении сообщила женщина, у которой средь бела дня из жилища пропали дубленка, крупная сумма денег и драгоценности. Потом было еще несколько аналогичных сообщений.
«Я была на работе, мне позвонили соседи, сказали, что квартира вскрыта. По приезду обнаружила, что все вещи в квартире переворошены, пропали золотые изделия и телевизор», - рассказала потерпевшая.
«В результате четкого взаимодействия, сотрудники полиции задержали в городе Тольятти Самарской области автомобиль злоумышленника. Им оказался 50-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. При досмотре сотрудники нашли похищенное в Пензе имущество, подозреваемого доставили обратно в город для следственных действий», - прокомментировал старший следователь отдела №1 СУ УМВД России по Пензе Алексей Алексеев.
Задержанный оказался не местным. Сам он из Оренбургской области. На допросах признался в преступлении и пояснил, что проникал в квартиры во время отсутствия хозяев. Сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статье «Кража». Возможное наказание - шесть лет лишения свободы.
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