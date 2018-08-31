В Пензе жилой фонд готов к зиме на 79% - Юрий Ильин

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31 августа 2018, 12:36Общество
31 августа на сессии Гордумы вице-мэр Юрий Ильин отчитался о ходе подготовки Пензы к предстоящему отопительному сезону.
По его словам, по многим направлениям по сравнению с прошлым годом увеличился процент готовности объектов к зиме.
«На 15% отстаем по теплосетям, это связано с тем, что МКП «Теплоснабжение» начало готовить сети в июне-июле. Жилой фонд готов к зиме на 79%», - сообщил Юрий Ильин.
Из проблем вице-мэр назвал, в частности, ремонт теплосетей, паспорта готовности домов, чьи управляющие компании работают первый год и не знают всех тонкостей подготовки к зиме.
Депутат Алексей шуварин поинтересовался, как обстоит дело с домом №34 на ул. Толстого.
«Бесхозяйный теплоузел, лет пять не могут решить вопрос», - отметил он.
«Чтобы снести эту «буташку», мы ряд мероприятий выполнили, но еще не все. Хотим в этом году завершить работу. До начала отопительного сезона не успеем, но до конца года – да», - ответил Юрий Ильин.
Проблемным является и вопрос задолженности. 650 млн рублей - долг перед ресурсниками, из них более 400 млн - перед МКП «Теплоснабжение». В связи с этим продолжается работа по переводу на прямые договоры между жителями и ресурсниками.
«В прошлом году мы все наблюдали, как сложно включали тепло. Прошу повлиять на подрядчиков и субподрядчиков, чтобы они по максимуму использовали теплое время года для работы. Может быть, работу в выходные, может быть, вторую смену организовать», - высказался глава города Николай Тактаров.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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