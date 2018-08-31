В Пензе жилой фонд готов к зиме на 79% - Юрий Ильин

31 августа на сессии Гордумы вице-мэр Юрий Ильин отчитался о ходе подготовки Пензы к предстоящему отопительному сезону.

По его словам, по многим направлениям по сравнению с прошлым годом увеличился процент готовности объектов к зиме.

«На 15% отстаем по теплосетям, это связано с тем, что МКП «Теплоснабжение» начало готовить сети в июне-июле. Жилой фонд готов к зиме на 79%», - сообщил Юрий Ильин.

Из проблем вице-мэр назвал, в частности, ремонт теплосетей, паспорта готовности домов, чьи управляющие компании работают первый год и не знают всех тонкостей подготовки к зиме.

Депутат Алексей шуварин поинтересовался, как обстоит дело с домом №34 на ул. Толстого.

«Бесхозяйный теплоузел, лет пять не могут решить вопрос», - отметил он.

«Чтобы снести эту «буташку», мы ряд мероприятий выполнили, но еще не все. Хотим в этом году завершить работу. До начала отопительного сезона не успеем, но до конца года – да», - ответил Юрий Ильин.

Проблемным является и вопрос задолженности. 650 млн рублей - долг перед ресурсниками, из них более 400 млн - перед МКП «Теплоснабжение». В связи с этим продолжается работа по переводу на прямые договоры между жителями и ресурсниками.

«В прошлом году мы все наблюдали, как сложно включали тепло. Прошу повлиять на подрядчиков и субподрядчиков, чтобы они по максимуму использовали теплое время года для работы. Может быть, работу в выходные, может быть, вторую смену организовать», - высказался глава города Николай Тактаров.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».