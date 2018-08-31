В Пензе жилой фонд готов к зиме на 79%

В Пензе парку культуры и отдыха «Олимпийский» будет возвращено историческое название «Комсомольский». Соответствующее решение принято в ходе очередной сессии Пензенской городской Думы. Однако основной ее темой стала подготовка областного центра к отопительному сезону.

Жилой фонд Пензы готов к отопительному сезону только на 79%. Отставание от графика, по словам вице-мэра Юрия Ильина, связано с тем, что удалось привести в порядок не все сети МКП «Теплоснабжение». Работа по их ремонту началась не в мае, как планировалось, а в середине июля. Сейчас идет подготовка паспортов готовности, однако у отдельных управляющих компаний с этим возникли трудности.

«У компаний, которые только пришли на рынок, нет опыта подготовки домов к отопительному сезону. К сожалению, таких случаев с каждым годом все больше. Собственники доверяют управляющим компаниям, верят их обещаниям, а в итоге мы им оказываем содействие», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Глава города Николай Тактаров отметил, что все работы необходимо завершить как можно скорее, пока не испортилась погода. В свою очередь, технический директор «Т- Плюс теплосеть Пенза» отметил, что к первым числам сентября будет выполнен основной объем работ. Кроме замены теплосетей, компанией намечено строительство дополнительных мощностей на ТЭЦ, объем финансирования составит свыше 14 миллиардов рублей.

«Т-Плюсом» будет потрачено 529 миллионов, это на перекладку теплотрасс. Если взять исполнение, то проложено уже порядка 20 километров работ. На сегодняшний день завершаются основные работы, которые были утверждены администрацией города, они выполнены на 85-90%», - рассказал депутат Пензенской городской Думы, технические директор АО «Т-Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Еще одна актуальная проблема - это задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Она составляет свыше 600 миллионов рублей. Депутаты отметили, что необходимо как можно скорее переводить потребителей на прямые платежи за оказанные услуги.