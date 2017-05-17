В Пензе жильцы не могут освободиться от управления «Городской УК»

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17 мая 2017, 12:32Общество
В Пензе ООО «Городская управляющая компания», несмотря на отказ от нее жильцов, продолжает управлять многоэтажкой на ул. Ново-Казанской.
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, в ведомство обратились представили ООО «Пензенская управляющая организация». Они сообщили о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Городская управляющая компания» - организация отказывается передавать техническую документацию на дом и продолжает свою деятельность, хотя жильцы от нее отказались. На собрании они выбрали новую УК – «Пензенскую управляющую компанию».
«Указанные действия ООО «Городская управляющая компания» направлены на получение необоснованных конкурентных преимуществ, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Компании выдано предупреждение о необходимости прекращения в срок до 18 апреля 2017 года указанных действий», - отмечает пресс-служба управления.
Но в указанный срок УК не исполнила предупреждение, поэтому в отношении ООО «Городская УК» возбудили дело, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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