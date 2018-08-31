В Пензе жильцом дома на ул. Брестской переселят в маневренный фонд

В Пензе жильцов шестиквартирного дома на ул. Брестской, пострадавшего от огня 30 августа, планируют в ближайшее время переселить в маневренный фонд.

Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев 31 августа в ходе сессии Гордумы.

«В доме проживал 21, в том числе - дети. Чтобы люди не остались без крова, мы ищем возможность переселить их в маневренный фонд, чтобы дети могли завтра пойти в школу. А коллег из Первомайской администрации прошу оказать помощь», - сказал он.

Виктор Кувайцев попросил депутатов отпустить с сессии своего заместителя Владимира Попкова, чтобы он поехал на объект помогать, сообщает с места событий редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».