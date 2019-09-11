В Пензе жертва пирамиды «МММ» лишилась более миллиона рублей

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11 сентября 2019, 14:06Криминал
В полицию обратaилась с заявлением о мошенничестве 79-летняя жительница Пензы.
По сведениям полицейских, женщина вложила деньги в финансовую пирамиду «МММ» в 90-х годах прошлого века. Как и у миллионов обманутых жителей страны, ее средства исчезли. Не так давно на телефон гражданки позвонил неизвестный с предложением возместить ущерб.
«Для этого злоумышленники попросили перечислить деньги для согласования номера счета. Следуя указаниям неизвестного, пенсионерка в течение двух недель сделала 16 переводов на общую сумму 1 млн 300 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее мы писали, что в регионе участились случаи мошенничества с вкладчиками «МММ». Неизвестные звонят пензенцам и предлагают получить компенсацию за ранее сделанные вклады.
Полицейские напоминают, что ООО «МММ» — финансовая пирамида, которую основал Сергей Мавроди. По всей стране осталось несколько миллионов обманутых вкладчиков. Мужчину не раз судили за незаконную деятельность, под следствием он был в 1994, 2003 и 2007 годах. А в 2018-м Сергей Мавроди умер, и не стоит рассчитывать на получение каких-либо компенсаций, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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