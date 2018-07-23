В Пензе женские футбольные команды вступили в борьбу за медали спартакиады

Одним из первых в рамках IV летней спартакиады молодежи России стал финальный турнир по футболу среди женщин. В борьбу за медали на поле стадиона «Первомайский» вступили десять сильнейших команд России.

Календарь матчей плотнее, чем на минувшем Чемпионате мира. За шесть дней группового этапа каждой команде предстоит провести четыре поединка.

«Женский футбол - более эмоциональный, его интереснее смотреть. Не сказала бы, что он мягче, также бьются до последнего, но другой», - рассказала главный судья соревнований Надежда Ульяновская.

Сборная из Санкт-Петербурга - в числе главных претендентов на золотые медали турнира и пока спортсменки из северной столицы оправдывают статус фаворитов. Им уже удалось вырвать победу у команды из Татарстана и разгромить соперниц из Иркутской области.

«Попадание в тройку будет хорошим результатом, потому что мы специализируемся больше на мини-футболе, а это второстепенный вид, но, тем не менее, готовились ответственно», - сказала старший тренер сборной Санкт-Петербурга по женскому футболу Светлана Прорвина.

Групповой этап завершится 27-го июля (0+). Затем день на отдых - и снова в бой. В воскресенье четыре лучшие сборные сразятся в полуфинале (0+), остальные - разыграют места с пятого по десятое. Золотой матч состоится на «Первомайском» 30 июля (0+).