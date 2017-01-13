13 января 2017, 19:22Криминал В Пензе женщину будут судить за кражу ткани В Пензе сотрудники магазина на проспекте Победы при инвентаризации товара обнаружили недостачу тканей и постельных принадлежностей на сумму около десяти тысяч рублей.

Как выяснилось позднее, кражу совершила одна из покупательниц. Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина выходит из магазина со свертком в руках и быстрым шагом направляется к автомобилю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 25-летняя жительница Пензы.

«Установлено, что во время нахождения данной женщины в помещении магазина, она решила воспользоваться моментом, когда продавец отлучилась на склад, и совершить кражу товара, обнаруженного ею в помещении торгового зала», - пояснил старший дознаватель отдела дознания ОП №2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.

«Подвернулся такой момент. Будто бы меня кто-то заставил. Я не хотела этого делать, я не осознанно, не шла целенаправленно, чтобы украсть», - сказала подозреваемая.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса России. Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Криминал

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