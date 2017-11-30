В Пензе женщина угодила под колеса «Калины»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 ноября 2017, 15:04Происшествия
В Железнодорожном районе города Пензы произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась 29 ноября в 16.25. Около дома №3 на улице Пролетарской «ВАЗ-111840», за рулем которого был 52-летний водитель, сбил женщину.
53-летняя пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 ноября 2017, 19:48В Пензе обсудили реконструкцию Бригадирского моста
30 ноября 2017, 19:43В Пензе появится больше ясельных групп
30 ноября 2017, 19:39В Пензенской области новые виды господдержки начнут действовать с 1 января
30 ноября 2017, 19:31Маленькие пензенцы могут принять участие в конкурсе «Письмо Деду Морозу»
30 ноября 2017, 19:25Пензенцев призывают поддержать акцию «Пристегнись, Россия»
30 ноября 2017, 19:19Пензенская пенсионерка стала жертвой мошенниц
30 ноября 2017, 19:13Пензенцы смогут услышать произведения Шуберта и Мендельсона
30 ноября 2017, 19:07Пензенцы смогли задать вопросы Валерию Лидину