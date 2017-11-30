30 ноября 2017, 15:04Происшествия В Пензе женщина угодила под колеса «Калины» В Железнодорожном районе города Пензы произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась 29 ноября в 16.25. Около дома №3 на улице Пролетарской «ВАЗ-111840», за рулем которого был 52-летний водитель, сбил женщину.

53-летняя пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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