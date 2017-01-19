В Пензе женщина стала жертвой телефонного мошенника

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 января 2017, 17:46Криминал
В Пензенской области участились случаи телефонного мошенничества. Как правило, злоумышленники действуют по одним и тем же нехитрым схемам. Так, в полицию обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, чей голос был похож на голос ее родного сына, и сказал, что сбил на дороге женщину.
«Сказал, что ему нужно 45 тысяч. Я говорю: «Как тебе буду пересылать эти деньги?» Он сказал, что есть мужчина, нанялся помочь, вот он сейчас все это объяснит», - рассказала потерпевшая Галина Мольжакова.
«Женщина хотела лично позвонить сыну, однако незнакомец начал оказывать на нее давление и говорил о том, что в случае прекращения разговора с ним деньги до получателя не дойдут. Звонивший сообщил счет абонентского номера сотовой связи, на который требовалось перечислить деньги», - сказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников. Причем, со слов потерпевший, она знала о таком способе мошенничества.
По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
19 января 2017, 18:59Сосновоборский дендрарий обретет новый статус
19 января 2017, 18:51Кувайцев провел оперативное совещание по поводу взрыва в Заре
19 января 2017, 18:47В Пензе более 70 водителей оштрафованы за опасную езду с ребенком
19 января 2017, 18:29Троих жителей Нижнего Ломова осудили за сбыт контрафактного алкоголя
19 января 2017, 17:55Инспекторы сообщили пензенцам, где зарегистрировать транспорт
19 января 2017, 17:46В Пензе женщина стала жертвой телефонного мошенника
19 января 2017, 17:43Супиков организовал крещенские купания на ул. Рылеева
19 января 2017, 17:28В Белинском районе катающаяся с горки девочка попала под машину