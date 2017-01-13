13 января 2017, 17:39Криминал В Пензе женщина соврала в суде, чтобы спасти любимого В Пензе 30-летняя женщина обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде.

«Ранее Первомайский районный суд города Пензы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города Пензы. Он был осужден за разбойное нападение на 15-летнего подростка, которому со спины нанес удар металлической трубой по голове, после чего похитил у него мобильный телефон. В результате несовершеннолетнему был причинен вред здоровью средней тяжести», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Женщину вызвали в суд и допросили как свидетеля. Отмечено, что она находясь в близких отношениях с подсудимым, сообщила ложные сведения - в ходе судебного разбирательства ее слова не подтвердились.

В скором времени прокурору направят уголовное дело по данному факту, чтобы утвердить обвинительное заключение и передать в суд.

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