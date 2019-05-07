В Пензе женщина с четырьмя детьми забрались в чужой дом на ночлег

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 мая 2019, 12:36Криминал
Пензенские росгвардейцы задержали граждан, которые проникли в чужое жилище.
Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что в дом на улице Чаадаева залезли неизвестные, при этом хозяев там не было. На место приехали росгвардейцы. Они заметили, что одно из окон было выставлено, а на подоконнике – следы от обуви.
Также из помещений слышались голоса и шум. Сотрудники правоохранительных органов потребовали у людей покинуть дом, те вышли без сопротивления. Оказалось, что в жилище залезла 35-летняя женщина и четверо подростков. По их словам, они собирались там переночевать, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Все пятеро были доставлены в отделение полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 мая 2019, 15:34В Пензенской области клещи покусали 97 человек
07 мая 2019, 15:04На шествии «Бессмертного полка» пензенцы смогут бесплатно взять воду
07 мая 2019, 14:34Пензенцам показали новую программу хора им. Гришина
07 мая 2019, 14:03В Пензе прошла встреча по вопросам завершения строительства цирка
07 мая 2019, 13:33Пензенцев 9 мая развезут по домам после фейерверка. СПИСОК МАРШРУТОВ
07 мая 2019, 13:02Схема движения транспорта на 9 мая. Изменения
07 мая 2019, 12:36В Пензе женщина с четырьмя детьми забрались в чужой дом на ночлег
07 мая 2019, 12:04Стала известна личность погибшего мужчины на ул. Ладожской