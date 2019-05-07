В Пензе женщина с четырьмя детьми забрались в чужой дом на ночлег

Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что в дом на улице Чаадаева залезли неизвестные, при этом хозяев там не было. На место приехали росгвардейцы. Они заметили, что одно из окон было выставлено, а на подоконнике – следы от обуви.

Также из помещений слышались голоса и шум. Сотрудники правоохранительных органов потребовали у людей покинуть дом, те вышли без сопротивления. Оказалось, что в жилище залезла 35-летняя женщина и четверо подростков. По их словам, они собирались там переночевать, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Все пятеро были доставлены в отделение полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».