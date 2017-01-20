20 января 2017, 18:31Общество В Пензе женщина с боем отдавала машину приставам Жители улицы Терновского стали свидетелями долгих препираний несговорчивой автоледи с судебными приставами. Жительница Пензы, которую суд признал должницей, не пожелала по-хорошему расставаться с автомобилем и до последнего отстаивала свое имущество. На эвакуатор легковушку грузили с женщиной в салоне.

Иномарке во дворе по улице Терновского перекрыли все пути выезда. Около часа судебные приставы тщетно пытались арестовать автомобиль у женщины, которая в нем же закрылась.

По решению суда, женщина должна взыскателю около двух миллионов рублей. Добровольно выплатить сумму она отказалась. Суд постановил арестовать имущество женщины, чтобы выставить на торги. Однако так просто расстаться с любимой машиной хозяйка не смогла. На эвакуатор легковушку пришлось грузить вместе с автоледи.

Скрывшись в офисе, через несколько минут владелица машины появилась вновь. Как оказалось, чтобы опять закрыться в салоне легковушки. Женщина с кем-то постоянно говорила по телефону. Голос из трубки, похоже, посоветовал потребовать у судебных приставов расписку о сохранности автомобиля.

После долгих уговоров, женщине все же пришлось уступить исполнителям закона. Эвакуированный автомобиль доставили на штраф-стоянку, где он простоит несколько месяцев до реализации на торгах.

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