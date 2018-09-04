В Пензе женщина пошла на преступление, чтобы собрать ребенка в школу

Женщине пошла на преступление из-за нехватки денег на одежду ребенку к школе. В Пензе полиция ведет разбирательство по факту хищения детской одежды из магазина.

Установлено, что к продавцу обратилась женщина, она попросила разрешить ей вынести одежду на улицу, чтобы там ее померила дочка. В залог она оставила сотовый телефон. Продавец пошел незнакомке навстречу, но та обратно так и не вернулась.

«В ходе проведения оперативно-розысных мероприятий было установлено, что данной женщиной является уроженка города Пугачев Саратовской области. Сейчас она живет с сожителем и двумя детьми в Самаре. Она пояснила следствию, что пошла на преступление, так как на тот момент у нее не было денег», - прокомментировал дознаватель УМВД России по Пензе Илья Лушников.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».