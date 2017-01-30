30 января 2017, 11:06Общество

В Пензе «Жалобная книга» избавила жителей от сосулек

В Пензе благодаря обращению горожанина в «Жалобную книгу» коммунальщики убрали сосульки с крыши дома на ул. Дружбы.

По словам автора жалобы, сосульки 2-метровой длины висели над крышей и козырьком второго подъезда на ул. Дружбы, 1. Коммунальщики убирать их якобы не торопились.

О том, что наледь счищена, в «Пенза-Пресс» в ответе на официальный запрос сообщила вице-мэр Ирина Ширшина.

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы
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