16 июня 2017, 17:35Общество

В Пензе здание на Экспериментальной, 2Б могут передать школе №59

16 июня в Пензе прошло заседание постоянной комиссии городской Думы по градорегулированию, землепользованию и собственности.

В ходе заседания и.о. начальника управления муниципального имущества администрации города Пензы Марина Литвинова подняла вопрос о передаче части здания в безвозмездное пользование школе №59, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Речь идет о части здания, расположенного по улице Экспериментальной, 2Б.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, необходимость такой меры вызвана реализацией основной образовательной программы начального общего образования, работы группы продленного дня.

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/rassmotren_vopros_o_peredache_chasti_zdaniya_v_bezvozmezdnoe_polzovanie_shkole_59/
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