В Пензе здание на Экспериментальной, 2Б могут передать школе №59

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16 июня 2017, 17:35Общество
16 июня в Пензе прошло заседание постоянной комиссии городской Думы по градорегулированию, землепользованию и собственности.
В ходе заседания и.о. начальника управления муниципального имущества администрации города Пензы Марина Литвинова подняла вопрос о передаче части здания в безвозмездное пользование школе №59, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Речь идет о части здания, расположенного по улице Экспериментальной, 2Б.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, необходимость такой меры вызвана реализацией основной образовательной программы начального общего образования, работы группы продленного дня.
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