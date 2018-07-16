В Пензе завезли первую партию учебников

В 2018 году пензенские школьники будут заниматься по новым учебникам. Первую партию методической и художественной литературы доставили в областной центр. Всего - более 200 тысяч книг. В ближайшее время учебники распределят по школьным библиотекам.

Десятки тысяч книг сортируют и готовят к отправке в школы в областном учебном коллекторе. Главная задача - обеспечить литературой всех учеников к 1 сентября.

«В региональном бюджете было предусмотрено порядка 86,6 миллионов рублей, по которым были заключены контракты-договора, и мы получили 180 тысяч экземпляров. На сессии Законодательного Собрания было принято решение о дополнительном финансировании, поэтому было еще выделено порядка 33 миллионов рублей на покупку 80 тысяч экземпляров», - рассказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

В регионе продолжается внедрение федерального государственного образовательного стандарта. В 2018 году он предполагает замену учебных пособий по основным предметам и приобретение учебников по второму иностранному языку. Кроме того, учащиеся восьмых классов получат полностью обновленные комплекты изданий.

Отправить груз знаний в школьные библиотеки планируют в ближайшие дни. Всего в новом учебном году книжный фонд общеобразовательных учреждений пополнится на 320 тысяч учебников. Это вдвое больше, чем в 2017-м.