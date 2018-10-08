В Пензе завершился слет студотрядов Поволжья

Конкурсы профмастерства, выставка достижений молодежи и песни в орлятском кругу. В Пензе завершился слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В городе на Суре он прошел впервые и, по мнению гостей, - на самом высоком уровне. Итоги подвели на церемонии закрытия в областной филармонии.

«Эмоции переполняют. Пенза гостеприимно встретила. Все очень вкусно и здорово», - отметил комиссар педагогического отряда «Единение» из Республики Мордовия Виктор Гущин.

Позади - три насыщенных дня работы: квесты, флешмобы, тренинги, мастер-классы, конкурсы профмастерства. Свои навыки оттачивали бойцы студенческих отрядов. Всего - более 300 человек. Активисты из 14 регионов Поволжья впервые собрались в Пензе на окружном слете. Это не только представители педагогических, но и строительных, медицинских, а также сервисных отрядов.



«Сервисные отряды, в основном, работают летом. Например, я дважды работала в поселке Джубга. Работаем официантами, горничными, охранниками, спасателями, посудомойщицами и уборщицами - то есть реально сервис», - рассказала комиссар сервисного отряда «SOS» Пермского края Лейла Шодиева.

Перед хозяевами слета - пензенскими студентами - стояла особая задача. Они были кураторами делегаций и повсюду сопровождали гостей, проводили экскурсии и следили за тем, что бы этот слет стал лучшим.



«Он прошел очень круто. Особенно по отзывам соседних регионов нашего федерального округа. Все в восторге от организации, от мастер-классов. Скучно нигде не было, поэтому все прошло на высшем уровне», - сказала куратор пензенской делегации Полина Чистякова.

«Я думаю, что самая большая наша гордость - это все наши бойцы. С каждым годом все больше и больше наша численность увеличивается, прокачиваемся качественно, поэтому гордимся своими бойцами», - подчеркнула комиссар Мордовского регионального отделения Российских студенческих отрядов Дарья Храмова.



Торжественную церемонию закрытия провели в областной филармонии. Еще перед ее началом студенты устроили концерт прямо с мест в зрительном зале - пели отрядные песни в импровизированном орлятском кругу, взяв друг друга за плечи. Также поддерживали и выступающих на сцене.



Эту сплоченность бойцов студотрядов отметил губернатор Иван Белозерцев. Приветствуя молодежь, он вспомнил время, когда сам был в числе таких же активистов.



«Мне было 22 года, и я был избран делегатом 19-го Всесоюзного съезда комсомолов. Пять тысяч делегатов со всего Советского Союза. Там была примерно такая обстановка, как сейчас. Такого положительно эмоционального заряженного зала я никогда не видел после съезда», - рассказал он.

Глава региона пригласил все студотряды Поволжья в Пензу и в следующем году. Губернатор пообещал профинансировать новый проект, посвященный развитию этого движения. А пока студентов ждет всероссийский слет (16+), который стартует в Ростове-на-Дону 13 октября.